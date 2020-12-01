Atadan kalma bir mesleğe girdi, hiç pişman olmadı…

Tarım alanında, küçük bir kovada 7 Litre sütle üretim yapmaya başlayan Garanti Süt Ürünleri, bugün 6 ton kapasite ile çalışıyor.

Çocukluğundan beridir süt ve süt ürünleri üretimi içinde olduğunu anlatan Çağkan Garanti, annesi Fatma Garanti’den devraldığı ata mesleğini kardeşi Çağın Garanti ile yürütüyor.

Hayalinin, ata mesleği olan işi, daha ileriye taşımak olduğunu aktaran Çağkan Garanti, bunu modern bir çiftçiliğe dönüştürmeyi hedeflediklerini ve hayata geçirdiklerini, bu yola çıktıkları için ise hiç pişman olmadıklarını anlatıyor.

Ailenin tüm fertleri bu alan üzerine çeşitli eğitim kurumlarında eğitim de alarak, tamamen katkısız, Kıbrıs’a yakışan, geleneksel yönetmelere bağlı modern cihazlar ile üretime devam ediyor.

32 yaşında hem ziraat fakültesi hem de gıda mühendisliği olan iki üniversite bitiren Çağkan Garanti, “Bu işi devir alacağımı biliyordum, annem ve babamla tarım ve ziraatın içinde büyüdük. Ailemizden kurulu bu işi devraldık. Küçük yaştan beridir bu işte çalışıyoruz.” dedi.

Çocukluktan beridir bu işte çalıştığını anlatan Garanti, önceleri annesine dağıtımda, paketlemede yardımla başladığı işinde, ardından dağıtımcılığı üstlendi, her bölümünde çalışarak bugünlere geldi.

Kardeşi Çağın Garanti ile çalıştığını ifade eden Garanti, “Biz gençler başa geçtikten sonra pazarlama ağımızı genişlettik, yeni sistem cihazlar getirttik, birçok İSO sertifikası aldık, ürün ağımızı genişlettik. Yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Bu işe girdiğim için hiçbir zaman pişman olmadı.” diyor.