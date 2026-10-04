Lefkoşa-Girne ana yolunda meydana gelen kazada otobüs devrildi, iki kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, Girne'den Lefkoşa'ya doğru seyreden bir otobüsün sürücüsünün Ciklos mevki yakınlarında sola meyilli viraja girdiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi, otobüs yol içerisinde devrildi.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan bir yolcu hastaneye kaldırıldı.