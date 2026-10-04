EL-SEN yarın genel greve gidiyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), 5 Ekim 2026 Pazartesi günü bir günlük genel greve gideceğini açıkladı.

EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, grev kapsamında santral vardiya ekipleri, Çağrı Merkezi, Şebeke Takip (SCADA) Merkezi ve bölge standby ekiplerinin görevlerinin başında bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ekiplerin halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla görev yapacağı, oluşabilecek arızaların emniyete alınması için gerekli müdahalelerin gerçekleştirileceği ifade edildi.