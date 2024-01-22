Bir süredir “Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Üssü” olacağı yönündeki iddialarla anılan Geçitkale Havalimanı’nın askere devredilmesiyle ilgili yasa tasarısı, “askeri üst olmayacağı ve savaş uçaklarının konuşlanmayacağı” yönündeki söylemler üzerine “oy birliğiyle” kabul edildi.

“KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Geçitkale Havaalanının Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı” ile ilgili konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne yetkili makamlarca yeterli bilginin verilmediğini, kendilerinin yetkililerle bağlantı kurarak, bilgi aldıklarını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman:

“Askeri üs olmayacak, savaş uçakları konuşlanmayacak”

Tasarı ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya geçilmeden önce söz alan CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman, CTP olarak Tasarıya olumlu oy vereceklerini söyledi ve gerekçelerini açıkladı.

İlk olarak komiteye yetkili makamlarca yeterli bilginin verilmediği eleştirisinde bulunan Erhürman, kendilerinin yetkililerle bağlantı kurarak, bilgi aldıklarını belirtti.

Buna göre; Geçitkale Havalimanı’nın olduğu şekliyle hava limanı olarak kullanılabileceğini, Ercan Havalimanı’nın devre dışı kalması halinde Geçitkale Havalimanı’nın uçuş güvenliği olan bir havalimanı olarak kullanılabileceği, hava sporları için kullanılabileceği, KKTC sivil havacılık otoritesinin burada devre dışı kalmasının söz konusu olmayacağı, askeri üs olmayacağı ve savaş uçakları konuşlanmayacağını kaydeden Erhürman, bu çerçevede CTP olarak “evet” oyu vereceklerini söyledi.

Sonrasında, Tasarı oy birliği ile kabul edildi.