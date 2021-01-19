Askeri araçla, sivil araç çarpıştı: 7 yaralı

Yeniceköy kavşağında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 6’sı asker, 7 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza bu sabah 07.30 sıralarında meydana geldi.

Kaza, 26 yaşındaki İlknur Kaya yönetimindeki JG 354 plakalı araç ile Yonca kavşağına doğru seyrederken, önündeki araçları geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamette giden ve o sırada Yeniceköy istikametine dönüşüne geçen askeri personel taşıyan araca çarpması sonucu yaşandı.

Kaza sonucu JG 354 plakalı araç sürücüsü ve askeri araçta yolcu olarak bulunan altı kişi yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların, müşahede altında olduğu belirtildi.