Aşılılara geçişlerde test zorunluluğu kalktı
Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcülüğü ada içerisindeki geçişlerde aşılılara test zorunluluğunun kalktığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcülüğü ada içerisindeki geçişlerde aşılılara test zorunluluğunun kalktığını açıkladı.
“Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lider Nicos Anastasiades'in 2 Haziran tarihli anlaşmasına göre” denilerek alınan kararların açıklandığı bildiride, Sağlık Teknik Komitesi değerlendirmeleri yer aldı.
Buna göre; 03 Mart Perşembe (09:00) itibariyle tüm geçiş noktalarında aşağıdaki düzeltilmiş önlemler uygulanacak:
Aşağıdakiler için bir PCR veya Hızlı negatif testler gerekli olmayacaktır:
2. dozdan 14 gün sonra AstraZeneca, Moderna veya Pfizer-BioNTech aşıları ile tam aşılanmış kişiler. Bu aşıların geçerlilik süresi, birincil aşının son dozunun uygulanmasından itibaren 7 aya kadar veya bir destek aşısı yapıldıktan sonra kabul edilecek.
2. dozdan 14 gün sonra Sinovac, Sinopharm, Sputnik ve Johnson&Johnson aşıları ile tam aşılanmış kişiler (Johnson&Johnson durumunda 1.).
Bu aşılar için aşı geçerlilik süresi, birincil aşının son dozunun uygulanmasından veya bir destekleyici aşının yapılmasından itibaren 3 ay olarak kabul edilecek.
Aşısız sayılan kişiler ise;
A. 7 günlük negatif PCR veya Hızlı test 5-11 yaş arası çocuklar, aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler.
B. 72 saatlik negatif PCR testi veya 48 saatlik Rapid negatif testi şunlar için gereklidir:
Aşılanmamış kişiler, 12 yaş ve üzeri ve yukarıda açıklanan aşı geçerlilik süresinin sona ermesinden sonra rapel doz almamış aşılı kişiler.