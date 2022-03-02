Aşılılara geçişlerde test zorunluluğu kalktı

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcülüğü ada içerisindeki geçişlerde aşılılara test zorunluluğunun kalktığını açıkladı.

“Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lider Nicos Anastasiades'in 2 Haziran tarihli anlaşmasına göre” denilerek alınan kararların açıklandığı bildiride, Sağlık Teknik Komitesi değerlendirmeleri yer aldı.

Buna göre; 03 Mart Perşembe (09:00) itibariyle tüm geçiş noktalarında aşağıdaki düzeltilmiş önlemler uygulanacak:

Aşağıdakiler için bir PCR veya Hızlı negatif testler gerekli olmayacaktır:

2. dozdan 14 gün sonra AstraZeneca, Moderna veya Pfizer-BioNTech aşıları ile tam aşılanmış kişiler. Bu aşıların geçerlilik süresi, birincil aşının son dozunun uygulanmasından itibaren 7 aya kadar veya bir destek aşısı yapıldıktan sonra kabul edilecek.

2. dozdan 14 gün sonra Sinovac, Sinopharm, Sputnik ve Johnson&Johnson aşıları ile tam aşılanmış kişiler (Johnson&Johnson durumunda 1.).

Bu aşılar için aşı geçerlilik süresi, birincil aşının son dozunun uygulanmasından veya bir destekleyici aşının yapılmasından itibaren 3 ay olarak kabul edilecek.

Aşısız sayılan kişiler ise;

A. 7 günlük negatif PCR veya Hızlı test 5-11 yaş arası çocuklar, aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler.

B. 72 saatlik negatif PCR testi veya 48 saatlik Rapid negatif testi şunlar için gereklidir:

Aşılanmamış kişiler, 12 yaş ve üzeri ve yukarıda açıklanan aşı geçerlilik süresinin sona ermesinden sonra rapel doz almamış aşılı kişiler.