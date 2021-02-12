Aşılar, güneyde de tartışma konusu

Kıbrıs'ın güneyindeki, AstraZeneca aşısının 65 yaş üzerindeki kişilere yapılıp yapılmaması konusundaki tartışmanın devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Tabipler Birliği (PIS) Başkanı Petros Agathangelu’nun AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Agathangelu, AstraZeneca aşısının 65 ve yaş ve üzerindeki kişilerde etkili olup olmadığı konusunda güçlü bir bilimsel kanıt olmadığı şeklindeki görüşünü yineledi.

Agathangelu, sonuç olarak 65 yaş altındaki insanlara bu aşının yapılabilmesi için aşı planlamasının yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Üçüncü ülkelerden olan aşılar

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB üyesi olması özelliği ve Eczacılık Dairesi tarafından üçüncü ülkelerde üretilen Covid-19’a karşı aşıların onaylanması olanağına sahip olması nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Sağlık Komitesi’nin, üçüncü ülkelerden aşıları görüşmeye karar verdiğini yazdı.

Haber göre Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Sağlık Komitesi, onay alması için Rus “SputnikV” aşısını tartışacak.

76 yaş üstü aşılanacak

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs'ın güneyindeki 76 yaş üstü kişilerin aşılanmasına ilişkin randevu alımına bugün başlanacağını yazdı.

Gazete bu dönemde 75-79 yaş grubunun aşılanmasının planlandığını belirtti.

Vaka sayısı

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta yapılan 25 bin 971 test sonucunda 103 yeni vakanın belirlendiğini, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısının 32 bin 175, toplam ölü sayısının ise 218 olduğunu bildiren gazete, şu anda 94 Covid-19 hastasının tedavi gördüğünü, bunlardan 35’inin durumunun ise ciddi olduğunu belirtti.

Habere göre durumu ciddi olan 35 hastadan 20’si entübe olurken, 4 hasta solunum cihazına bağlı olmaksızın yoğun bakım servisinde, 11’i ise ileri bakım ünitesinde tedavi görüyor.