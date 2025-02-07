“Asil Nadir’in hayati tehlikesi devam ediyor”

Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Başhekim Dr. Bölükbaşı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, Kolan British Hastanesi’nde yatan Asil Nadir’in tedavisinin devam ettiğini, durumunun kritik olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.