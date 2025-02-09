Asil Nadir hayatını kaybetti

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, tedavi gördüğü hastanede, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Nadir'in ölümünü, eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından paylaştığı bir vasiyet ile duyurdu. Asil Nadir, 4 Şubat'tan bu yana Lefkoşa'daki Kolan Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Vasiyet nitelikli açıklama, bazı isimlere sitem

Nur Nadir tarafından paylaşılan ve Asil Nadir tarafından yazıldığı ifade edilen vasiyet nitelikli açıklamada, "Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar. Ölüm bir hak'tır. En azından bu tiyatroya ara versinler" şeklindeki sitem dolu ifadeler dikkat çekti.

"Seçimlerle ilgili vasiyetimi Nur Nadir'e verdim"

Aynı açıklamada, "Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir'e bıraktım" ifadeleri de kullanıldı.

Söz konusu vasiyet nitelikli açıklama şöyle:

"Benim Aziz Kıbrıslı Kardeşlerim,

Ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Babam İrfan Nadir kendimi bildim bileli Kıbrıs aşığı olarak kıbrıslılara son nefesine kadar hizmet etti. Ben de böyle bir adamın oğlu olarak babamda olan bu gönül yarasını ve davasını üstlendim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü emeklerimi ve tüm imkanlarımı feda ettim.

İhanet edenler her daim içimizdeydi Ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin.

Bu memleket bizim, bu topraklar bizim bu kurumlar da bizim önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın.

Hayata geçirmemem için beni engellemiş olsalar da sizlerin tüm bu zorlukları aşacağınızdan emin ve müsterihim. Her biri sizi dünya ile bağlayacak ve onurlu yaşamanızı sağlayacak projeleri size adadım. Size vasiyetimdir ki Kıbrıs'ın var oluşu ve Kıbrıs halkı için bu projeleri hayata geçirin.

Sevgili Kardeşlerim

Bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır.

Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar.

Ölüm bir hak'tır. En azından bu tiyatroya ara versinler.

Benim vefakar eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir'i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir'e bıraktım.

Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere.

Birbirinize emanet olun."