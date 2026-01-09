YENİDÜZEN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini hayat pahalılığı oranının altında yüzde 18,39 artışla, brüt 60 bin 618, net 52 bin 738 olarak belirledi.

Rakam işveren ve devlet kanadının oylarıyla oy çokluğuyla geçti.

İstatistik Kurumu, 6 aylık hayat pahalılığı oranını yüzde 21,66 olarak açıklamıştı. Kıbrıs’ın kuzeyinde temmuz ayından itibaren geçerli olan asgari ücret aylık brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyordu.

İşçi tarafı karara ret oyu verdi, karara tepki gösterdi. İşçi tarafı, karara itiraz edeceklerini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Bakan Hasipoğlu, "Hükümet olarak söylenen rakama ek olarak toplam 12 bin TL ek katkı olacak. Bununla birlikte 22,90'a tekabül eden bir artış yapılmış olacak. Aylık 2 bin TL hükümet tarafından artış yapılmış olacak. Hükümet tarafından 6 ay için 12 bin TL devlet desteği verilmiş olacak" diye konuştu.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret şöyle:

Saatlik: 349.71 TL

Günlük: 2 bin 797,75 TL

Haftalık: 13 bin 988, 76 TL

Aylık brüt: 60 bin 618 TL

Aylık net: 52 bin 738