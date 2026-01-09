“Asayiş sorunumuz var, bu kabul edilemez; Anayasa’nın söylediğini dile getirdim”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, silahlı saldırı olayları üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan asayiş sorunlarına ilişkin Mecliste yaptığı konuşmanın ardından kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Şahali, açıklamasında, Mecliste dile getirdiği görüşlerin rahatsızlık yarattığını gözlemlediğini belirterek, Başbakan Ünal Üstel’in, kendi İçişleri Bakanı ile çelişmeyi göze alarak yaptığı açıklamayla güvenlik ve asayişin hükümetin sorumluluğunda olduğunu söylediğini aktardı.

Şahali, “Konuşmamda da çok açık bir şekilde ifade ettim” diyerek, KKTC Anayasası’nın 118. maddesinin iç güvenliği Polis Genel Müdürlüğü’ne, 117. maddesinin ise dış güvenliği silahlı kuvvetlere verdiğini anımsattı. Polis Yasası’nda polisin hiyerarşik olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olduğunun belirtildiğini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yasası’nda ise komutanlığın Başbakanlığa bağlı olduğunun yazılı olduğunu söyledi.

Açıklamasında Anayasa’daki Geçici 10. Maddeye de dikkat çeken Şahali, bu maddenin, “Kıbrıs Türk halkının savunması ve iç güvenliği ile milletlerarası durum gerektirdiği sürece Anayasa’nın 117. maddesinde yer alan kurallar yürürlüğe girmez” hükmünü içerdiğini vurguladı. Şahali, bu düzenleme nedeniyle silahlı kuvvetlerin Savunma Bakanlığı’na bağlı olmadığını, Bakanlar Kurulu’nun silahlı kuvvetler üzerinde yetkisi ve Meclise karşı bu konuda sorumluluğu bulunmadığını ifade ederek, “Belki de bizde artık ‘savunma bakanlığı’ olmaması da bu yüzdendir” dedi.

“Benim dediklerim Anayasa başta olmak üzere mevzuatımızın söylediklerinden ibarettir” diyen Şahali, Ünal Üstel’in bu gerçekleri yok sayarak siyasi istismara yeltenebileceğini, sorumluluğu sahibinden uzak göstermeye çalışabileceğini savundu. Şahali, “Ancak hakikat ortada durdukça söylenmesi gerekenler taşıdığımız sıfatlara göre farklılık gösteremez” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında asayiş sorununun varlığını açıkça kabul eden Şahali, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sorunun çözülebilmesi için KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının birlikte çaba göstermesi gerektiğini belirten Şahali, “Ancak münhasıran kurşunlama olaylarında gördüğümüz gibi, tehdit odağı da fiili gerçekleştiren de Türkiye bağlantılıysa, burada Türkiye Devleti’nin sorumluluğu hem dost ve kardeş ülke olmaktan hem de KKTC Anayasası’nın Geçici 10. Maddesi ile kendisine bırakılmış görevden dolayıdır” dedi.

Şahali, soru işareti bırakmamak adına Anayasa ve ilgili yasaların maddelerini de kamuoyunun incelemesi için paylaştığını kaydetti.