ARUCAD’da Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD), Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı açıldı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Akademik Yılı'nda eğitime başlayacak olan program için öğrenci kabulüne başlandı.

Programın amacı, iletişim ve medya araçlarının toplumlar nezdinde ne anlamlara geldiğini araştıran, sorgulayan disiplinler arası etkileşim ile bütünleşmiş farklı alanlarla iş birliği geliştirebilen akademisyenler yetiştirmek…

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, bu yıl açtıkları Medya ve İletişim Çalışmaları (Türkçe) Doktora Programı ile öğrencilere, hem akademik dünyada hem de medya endüstrisinde başarılı kariyerler inşa etme fırsatı sunduklarını kaydetti.

Adaylar, 2024-2025 Akademik Yılı için ARUCAD’ın Sanat, Mimari Tasarım ve İletişim Çalışmaları alanlarındaki yüksek lisans programları ile Mimarlık, Sanatta Yeterlik, Sanat ve Kültür Yönetimi, Medya ve İletişim Çalışmaları alanlarındaki doktora programlarına başvuruda bulanabilecek.

Üniversitede, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenci adayları için yüzde 100’e varan burs olanağı sunuluyor.

Adaylar, yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve (0533) 855 69 69 numaralı telefondan ulaşabilecek.