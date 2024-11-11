ARUCAD, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği'ne tam üye oldu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği’ne tam üye oldu.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, toplantıya ilk başta gözlemci üye olarak davet edilen ARUCAD, birliğe tam üye olmasıyla, Türk dünyasında sanat ve kültür alanında eğitim veren üniversitelerle daha yakın iş birliğine yönelik adımlar attı.

7-8-9 Kasım 2024 tarihlerinde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği’nin 5. Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Genel Kurul açılış toplantısına Birlik üyesi üniversite rektörlerinin yanı sıra TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da katılarak konuşma yaptı.

Toplantının sonunda, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği üyelik beratı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye takdim edildi.

Toplantı kapsamında, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman’ın açılışını yaptığı “Ortak Kökler Kültürel İzler” isimli serginin ardından müzik dinletisi de sunuldu.