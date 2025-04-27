ARUCAD özel yetenek sınavı ve mülakatı 17 Mayıs’ta

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs imkanlarından yararlanmaya yönelik, özel yetenek sınavı ve mülakatları 17 Mayıs’ta düzenleyecek.

ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat, tasarım, iletişim, müzik ve sahne sanatları alanlarında yapılacak özel yetenek sınavı ve mülakatta, öğrencilerin yüzde 25’ten yüzde 100’e kadar burs kazanma olanağı bulunuyor. Sınav ve mülakatlar 17 Mayıs’ta ARUCAD’da yer alacak.

Başvuru koşulları, sınav süreci ve burs olanakları hakkında detaylı bilgi kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesinde bulunabilir. İrtibat numaraları: 0533 873 85 85 – 0533 820 21 83.