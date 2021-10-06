ARUCAD burslu eğitim için 7 Ekim’de mülakat düzenliyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, üniversite adaylarına yüzde 75, 90 ve 100 burslu eğitim verebilmek için 7 Ekim’de mülakat düzenleyeceğini bildirdi.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle tüm programlara kayıt yaptıracak olan adaylara doğrudan yüzde 50 burs hakkı tanıdığını ancak KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilerin bu bursu yükseltmek için mülakata katılabilecek.

2021-22 Akademik Yılı Güz Dönemi için burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşılabileceği kaydedildi.