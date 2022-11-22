ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 5. Akademik Yılı, fütürist/fütürolog Prof. Dr. Vic Grout’un “Yapay Zeka ve Sanat” üzerine verdiği ders ile açıldı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, açılış töreninde konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 2017 yılında kurulan ve ilk mezunlarını geçen yıl veren ARUCAD’ın, Doğu Akdeniz bölgesi ve özellikle Kıbrıs’ta “sanattaki eksikliklerin giderilmesi ve sanatın ön plana çıkarılması, şehirle bütünleşmiş bir üniversite olarak, uluslararası akademik kadrosu ve öğrencileriyle sadece bulunduğu şehre değil, tüm dünya sanatına katkıda bulunması” gibi amaçları olduğundan bahsetti.

ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı açılış dersini veren Prof. Dr. Vic Grout da, “Yapay zeka yaratıcı olabilir mi?” sorusu üzerinde durdu, “gelecekte yapay zekanın, teknolojinin hayata nasıl etki edeceğine ve yapay zekanın insanın yerine neler yapabileceğine” değindi.

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’ın Prof. Dr. Vic Grout’a sertifika takdim etmesinin ardından tören son buldu