Antik Liman’da ücretsiz buggy servisi başladı

‘Çünkü Biz Birlikte Girneyiz’ sloganı ve ortak yönetim anlayışı ile hizmetlerine hız kesmeden devam eden Girne Belediyesi, ziyaretçiler için ücretsiz buggy servisine başladı.

Ziyaretçilerin Antik Liman’a daha konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlamak adına yerel bir işletme ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje, Ramadan Cemil Meydanı (eski belediye binası) ile Antik Liman arasında düzenli aralıklar ile hizmet sunuyor.

Girne Limanı’ndaki tüm işletmelere ücretsiz hizmet veren buggy servisi, Baldöken Otoparkı’na araçlarını park eden ziyaretçiler için büyük kolaylık sağlarken; limanda zaman geçirmek isteyen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.