Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 08.48'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+A-
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Bu haber toplam 258 defa okunmuştur
Etiketler : deprem