“And olsun ki Taksim'i geri alacağız, Saraçhane'yi Erdoğan'ın kayyımına vermeyeceğiz”

İstanbul'da binlerce insan, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde de Saraçhane'ye akın etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 yıllık diploması iptal edildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte "suç örgütü kurmak" kapsamında “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişiye gözaltı kararı verildi. Diğer bir soruşturma olan “kent uzlaşısı” nedeniyle "terör" suçundan ise İmamoğlu'nun yanı sıra, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Binlerce insan, CHP'nin çağrısı üzerine üç gündür İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde destek mitingine katılıyor.

Mitingden önce bugün dersleri boykot çağrısı yapan öğrenciler Saraçhane'de konuştu. Öğrenciler, " Ne üniversitelere yönelik baskılara, ne irademizin gaspına izin vereceğiz! Ders yok, boykot var!" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması şöyle:

"Bundan yıllar önce hep birlikte Tayyip Erdoğan, 'Gezi Parkı'nı kesip yerine Toplu Kışlası yapacağım' deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün nerede olmamız gerekiyordu? O gün Gezi'de, Taksim'de olmamız gerekiyordu. O gün oradaydık. Ama o gün bun Taksim' yasaklayan, gençlere, işçilere yasaklıyor. And olsun ki Taksim'i geri alacağız, and olsun! İstanbul'u harçerletmeyeceğiz."

Futbol konuşmayı bilen, 'ben futbolcuyum' diyen Tayyip Bey'e şunu söyleyelim; Tayyip Bey'e şunu söyleyelim. Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'ı 4 maçta da yendi, kümeye gönderdi. Güya yenilmez Tayyip Bey, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk golü Beylikdüzü yemişti, üstüne de İmamoğlu burada ona hedrick yaptı. Erdoğan milli irade demesine, sandığı güzellemesine rağmen, geçen yıl kaybettiği seçime rağmen, bu binayı oyla alamayacağını, Ekrem Başkanın bileğini mertçe bükemediğini gördüğü için, yargı sopasıyla bileğini kırmaya, bu binaya hile ile girmeye çalışmaktadır. Bunun için buraya bir kayyım atamak, kendine yakın bir kayyım atamak, bu binada işe girmiş 40 bine yakın her siyasi görüşten, likayatli, kimi sağcı, kimi solcu, kimi başörtülü kimi başı açık, kimi Alevi Sünni, her görüşten, her dinden gençleri burada işe aldı. Şimdi bu binaya kayyımla gelip, bu binaya kayyım atayıp, gençleri atıp kendi gençlik kollarını atayıp, yandaşlarını yerleştirmek istiyor. Biz 19 Mart darbe girişiminden itibaren buradayız, Saraçhane'deyiz, nöbetteyiz, eylemdeyiz, direnişteyiz, burayı Erdoğan'ın kayyımına vermeyeceğiz! Yarın Çağlayan'da olacağız! Yarın Vatan'sa Vatan, Taksim'se Taksim, Çağlayan'sa Çağlayan... Erdoğan'ın istibdat, baskı, yasak rejimi sallanmaktadır, çökmek üzeredir!

Buradan Emniyet Müdürüne sesleniyorum. Bu kitle buraya gelmiş, bir kişinin burnu kananamamış. Şimdi biber gazıyla, emniyet araçlarıyla tahrik edersen, burada olacak her şeyden sen sorumlusun Emniyet Müdürü, sen sorumlusun Sayın Vali. Bugün tarihi yarımadaya gelen bütün yollar kesildi, bütün köptüler kapatıldı. Bir buçuk saat yürümeden bu meydana girmek olanaklı olmadı. Bu şartlar altında şu anda kalabalık Aksaray'a dayandı. 300 bin kişiyle buradayız.”