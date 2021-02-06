Anastasiadis, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar’la görüştü

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah Limasol’daki konutunda, Kıbrıs'ın güneyine resmi ziyaret gerçekleştiren Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar’la bir araya geldiği haber verildi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, Slovenya Dışişleri Bakanıyla görüşmesinin, Slovenya’nın 2021 yılının ikinci yarısındaki AB Dönem Başkanlığı ışığında gerçekleştiğini dile getiren Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamasında ise, Kıbrıs sorununun çözümü için esaslı bir diyaloğa katılmaya hazır olduğunu yineledi.

Anastasiadis, Türkiye ve Kıbrıslı Türklere yönelik mesajında ise “eğer gerçekten Kıbrıs sorununun barışçıl çözümünü istiyorlarsa, Türkiye’nin değil, esas olarak tüm Kıbrıslıların taleplerinin karşılanmasına yardımcı olmaları gerektiği” iddiasında bulundu.

Anastasiadis, ön koşullar olmadan, gayri resmi bir toplantıya katılma konusundaki kararlılıkları ve siyasi iradelerini tüm muhataplarına ilettiklerini de söyledi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar’ın Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'le bir araya geldiği de belirtildi.