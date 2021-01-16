Anastasiadis ikinci dozu alıyor
Anastasiades’e ikinci doz COVID-19 aşısı18 Ocak pazartesi günü yapılacak.
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Güneydeki haber kaynaklarına göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’e ikinci doz COVID-19 aşısı 18 Ocak pazartesi günü Latsia Sağlık Merkezi’nde yapılacak.
Anastasiades’e ilk doz Pfizer/BioTech aşısı 28 Aralık’ta verilmişti.
Hükümet Sözcüsü, halkı aşılanmaya teşvik etmek için Anastasiades’in Kıbrıs’ta ilk COVID-19 aşısı olanlar arasında yer aldığını belirtmişti.
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