Anastasiadis, Covid-19 aşısının ikinci dozunu aldı
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bu sabah ilk dozunu 21 gün önce aldığı Covid-19 aşısının ikinci dozunu aldı.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bu sabah ilk dozunu 21 gün önce aldığı Covid-19 aşısının ikinci dozunu aldı.
Lefkoşa’daki Latsia Sağlık Merkezi’nde aşı olan Anastasiadis, sonrasında 15 dakika tedbir amaçlı merkezde bekledi.
Anastasiadis aşılama işlemi sonrasında yaptığı açıklamada ise, halktan sabırlı ve metanetli olmalarını istedi..
Video Cyprus Mail
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