Amy artık yok ama onun ruhunu çok iyi yansıtan Lara Ferrari gibi müzisyenler var

Murat OBENLER

4.Uluslararası Etel Caz Festivali’nde İtalyan Lara Ferrari’nin müthiş yorumları ile Gillhamm Havuz başında Amy Winehouse'un müzikleri yankılandı.

Festivalin kapanış konserinde sahneye çıkan uluslararası caz sahnesinin önemli seslerinden Lara Ferrari, 4 kişilik grubu eşliğinde müziği ile dünyaca tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu dönemde genç denilebilecek bir yaşta hayatını kaybeden müziğin en güçlü kontralto vokallerinden Amy Winehouse'a ithaf ettiği “Amy’s Box” projesi ile 4.kez Kıbrıs’ta cazseverlerle buluştu.

2022 yılında oluşturulan ve Bologna'lı ünlü besteci, aranjör ve caz gitaristi Michele Corcella'nın düzenlemelerini çağdaş İtalyan cazının üst düzey müzisyenlerinden oluşan bir grup eşliğinde başarılı bir şekilde icra eden Lara Ferrari, Amy’nin gerek ilk yıllarındaki “Frank” albümünü de içine alan Take The Box, Amy Amy Amy,Stronger Than Me gibi şarkıları da seslendirdiği yoğun caz dönemine ait şarkıları gerekse ünlü olmasını da sağlayan RnB, soul ve caz türlerine dokunan “Back to Black” albümünden bildiğimiz Valerie, Rehab Back to Black,Love İs a Losing Game gibi şarkılarını seslendirdi.



Amy hayranlarından Lara Ferrari’ye tam not

Acılarla dolu şarkılarından neşeli şarkılara, isyankar şarkılarından aşk şarkılarına kadar Amy Winehouse’nin zaman zaman inişli çıkışlı zaman zaman da zıt duyguları gösteren, içten, samimi ve muhalif yanını da yansıtan şarkılarını kendine has yorumuyla seslendiren Ferrari seyircilerden tam not aldı.

Amy’nin coşkusunu ve melankolik halini sahnede çok iyi yansıtan Lara Ferrari adeta Amy Winehouse’nin müzikal kimliğini sahneye taşıdı.

Ferrari’ye gitarda projenin düzenlemelerini de yapan Michele Corcella, piyano-flüt ve alto saxafonda Alfonso Deidda, kontrabasta Alessio Zoratto ve davulda Enrico Smiderle eşlik etti.