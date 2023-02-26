Altın Ayı insani bir konuyu anlatan “Sur l’Adamant” filmi ile Nicolas Philibert’in oldu
Bu yıl 73.kez gerçekleşen Berlin Film Festivali görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi.
Murat OBENLER / BERLİN
Bu yıl 73.kez gerçekleşen Berlin Film Festivali görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi.
Berlinale Palast’ta yer alan ve sanat,poltika ve Berlindeki iş dünyasını büyük ilgi gösterdiği kapanış gecesi sinemanın ünlülerinin kırmızı halıdan geçişi ile başladı, sunumunu Hadnet Tesfai’nin yaptığı,ödüllerin açıklandığı etkiliği ile sürerek Altın Ayı’yı kazanan On the Adamant filminin gösterimi ile sona erdi. Berlinale direktörleri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian’ın konuşmaları ile başlayan ödül töreninde En İyi Filme verilen Altın Ayı ödülü Paristeki günlük bakım himeti veren bir bakım merkezindeki sosyal-psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişileri anlattığı belgesel ağırlıklı “Sur l’Adamant” (On the Adamant) filmi ile yönetmen Nicolas Philibert’in olurken Jüri Büyük Ödülü,“Roter Himmel” (Afire) filmi ile Christian Petzold’un oldu. Gümüş Ayı Jüri Özel Ödülü’nün sahibi “Mal Viver” (Bad Living) ile João Canijo olurken en iyi yönetmene verilen Gümüş Ayı ödülü “Le grand chariot” (The Plough) filmi ile Philippe Garrel’e gitti. En iyi oyunculuk için verilen Gümüş Ayı ödülünü “20.000 especies de abejas”(20,000 Species of Bees) filmindeki etkileyici rolü ile Sofía Otero kazandı.
Birçok sinema insanının konuşmalarında “Kadın Hayat Özgürlük” hareketine destek verirken Jüri üyesi Golshifteh Farahani de adeta bu hareketin temsilcisi oldu. Festival direktörleri Türkiye ve Suriye’yi etkileyen yıkıcı depremle ilgili bir kez daha üzüntülerini ve geçmiş olsu dileklerini iletirken Türkiye’deki birçok yapı şirketinin de son iki haftadaki yapım gelirlerini depremdeki yaraların sarılması için bağışladıklaarını da vurguladı.
Ödül töreninden notlar
-Jüri Başkanı Kristen Stewart,”On the Adamant” için Altın Ayı ödülünü açıklarken “Ustaca hazırlanmış, insan ifadesinin hayati gerçekliğinin sinematik kanıtı” ifadesini kullandı.
-En İyi yönetmen ödülüne layık görülen Philippe Garrel, ödülünü usta yönetmen Jean-Luc Godart’a ithaf ederken İranda gerçekleşen devrim hareketini selamlayarak, uzun soluklu olmasını diledi.
-Altın Ayı ödülünü alan Nicolas Philibert ise filmde olduğu gibi insanları da kategori etmeyi yanlış bulduğunu söyleyerek bu sağlık merkezinde bakım desteği alan insanların toplumdan dışlandığını ve bunun çok kötü bir şey olduğunu belirtti.Philibert : “Bu filmin herkesin farklılıklarına rağmen toplumda eşit bir şekilde yaşama hakkı olduğunun bir göstergesi olmasına katkı yapmasını umarım. Sinema da böylesi bir şeydir. Derin duygularla çektiğim bu filmin Berlinale’de ödüllendirilmesinden onur duydum. Herkese teşekkürler.”
-En İyi Oyunucu ödülünü kazanan küçük Sofía Otero gözyaşlarına hakim olamadı, bu ödülü kazandığına inanamadığını ve kendini ileride de sinema yapma konusunda motive ettiğini söyledi.
-Ecounters bölümü en iyi yönetmeni ödülü ve en iyi belgesel ödülü sahibi olan TheEcho filmi yönetmeni Tatiana Huezo belgesel sinemanın direnmenin bir yolu olduğunu söyleyerek Meksikadaki gerici yönetimlere karşı sineması ile direnen tüm Meksikalı yönetmenlere adadı.
Ana Yarışma
Altın Ayı: “Sur l’Adamant” (On the Adamant) – Nicolas Philibert
Jüri Büyük Ödülü: “Roter Himmel” (Afire) – Christian Petzold
Gümüş Ayı Jüri Özel Ödülü: “Mal Viver” (Bad Living) – João Canijo
En iyi yönetmen için Gümüş Ayı: “Le grand chariot” (The Plough) – Philippe Garrel
En iyi oyunculuk için Gümüş Ayı: Sofía Otero-“20.000 especies de abejas”(20,000 Species of Bees)
En iyi yardımcı oyuncu performansı için Gümüş Ayı: Thea Ehrlich – “Bis an s Ende der Nacht” (Till the End of the Night)
En iyi senaryo için Gümüş Ayı: “Musik” (Music) – Angela Schanelec
Üstün sanatsal katkı için Gümüş Ayı: Hélène Louvart – “Disco Boy” (Görüntü yönetimi)
Encounters bölümü
En İyi Film: “Here” – Bas Devos
Jüri Özel Ödülü: “Orlando, ma biographie politique” (Orlando, My Political Biography)-Paul B. Preciado
En İyi Yönetmen: Tatiana Huezo – “El eco” (The Echo)
Generation bölümü
Gençlik jürisi ödülleri
En iyi film için Kristal Ayı: “Adolfo” – Sofia Auza
En iyi kısa film için Kristal Ayı: “Man khod, man ham miraghsam” (And Me, I’m Dancing Too) – Mohammad Valizadegan
Generation 14plus
Grand Prix (Büyük Ödül): “Hummingbirds” – Silvia Del Carmen Castaños
Kısa Film için özel ödül: “Infantaria” (Infantry) – Laís Santos Araújo
Generation Kplus
Çocuk jürisi ödülleri
En iyi film için Kristal Ayı: “Sweet As” – Jub Clerc
En iyi kısa film için Kristal Ayı:“Closing Dynasty” – Lloyd Lee Choi
Uluslararası jüri ödülleri
Grand Prix (Büyük Ödül): “Mimi” (She – Hero) – Mira Fornay
Özel mansiyon: “L’Amour du monde” (Longing for the World) – Jenna Hasse
Kısa film için özel ödül: “Waking Up in Silence” – Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi
Özel mansiyon: “Xiaohui he ta de niu” (Xiaohui and His Cows) – Xinying Lao
Panaroma Seyirci Ödülleri
En İyi Kurmaca Filmler
Birinci: “Sira” – Apolline Traoré
İkinci: “Al Murhaqoon” (The Burdened) – Amr Gamal
Üçüncü: “Sages-femmes” (Midwives) – Léa Fehner
En İyi Belgesel Filmler
Birinci: “Kokomo City” – D. Smith
İkinci: “The Eternal Memory” – Maite Alberdi
Üçüncü: “Au cimetière de la pellicule” (The Cemetery of Cinema)-Thierno Souleymane Diallo
Perspektive Deutsches Kino Ödülleri
Compass-Perspektive ödülü: “Seven Winters in Tehran” – Steffi Niederzoll
Teddy Ödülleri
Kurmaca:“All the Colours of the World Are Between Black and White” - Babatunde Apalowo
En iyi belgesel film: “Orlando, ma biographie politique” (Orlando, My Political Biography) – Paul B. Preciado
Ekümenik Jüri Ödülleri
Yarışma bölümünde en iyi film: “Tótem” – Lila Avilés
Panaroma bölümünde en iyi film: “Sages-femmes” (Midwives) – Léa Fehner
Forum bölümünde en iyi film: “Mon pire ennemi” (My Worst Enemy) – Mehran Tamadon
Mansiyon: “Sur l’Adamant” (On the Adamant) – Nicolas Philibert
Diğer Ödüller
GWFF En İyi İlk Film Ödülü: “Adentro mío estoy bailando” (The Kletzmer Project)-Leandro Koch, Paloma Schahmann
FIPRESCI Eleştirmeler Ödülü: “The Survival of Kindness” – Rolf de Heer
Berlinale Belgesel Ödülü: “El eco” (The Echo) – Tatiana Huezo
Onursal Altın Ayı: Steven Spielberg
Berlinale Kamera Yaşam boyu başarı ödülü: Caroline Champetier