Altın Ayı insani bir konuyu anlatan “Sur l’Adamant” filmi ile Nicolas Philibert’in oldu

Murat OBENLER / BERLİN

Bu yıl 73.kez gerçekleşen Berlin Film Festivali görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi.

Berlinale Palast’ta yer alan ve sanat,poltika ve Berlindeki iş dünyasını büyük ilgi gösterdiği kapanış gecesi sinemanın ünlülerinin kırmızı halıdan geçişi ile başladı, sunumunu Hadnet Tesfai’nin yaptığı,ödüllerin açıklandığı etkiliği ile sürerek Altın Ayı’yı kazanan On the Adamant filminin gösterimi ile sona erdi. Berlinale direktörleri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian’ın konuşmaları ile başlayan ödül töreninde En İyi Filme verilen Altın Ayı ödülü Paristeki günlük bakım himeti veren bir bakım merkezindeki sosyal-psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişileri anlattığı belgesel ağırlıklı “Sur l’Adamant” (On the Adamant) filmi ile yönetmen Nicolas Philibert’in olurken Jüri Büyük Ödülü,“Roter Himmel” (Afire) filmi ile Christian Petzold’un oldu. Gümüş Ayı Jüri Özel Ödülü’nün sahibi “Mal Viver” (Bad Living) ile João Canijo olurken en iyi yönetmene verilen Gümüş Ayı ödülü “Le grand chariot” (The Plough) filmi ile Philippe Garrel’e gitti. En iyi oyunculuk için verilen Gümüş Ayı ödülünü “20.000 especies de abejas”(20,000 Species of Bees) filmindeki etkileyici rolü ile Sofía Otero kazandı.

Birçok sinema insanının konuşmalarında “Kadın Hayat Özgürlük” hareketine destek verirken Jüri üyesi Golshifteh Farahani de adeta bu hareketin temsilcisi oldu. Festival direktörleri Türkiye ve Suriye’yi etkileyen yıkıcı depremle ilgili bir kez daha üzüntülerini ve geçmiş olsu dileklerini iletirken Türkiye’deki birçok yapı şirketinin de son iki haftadaki yapım gelirlerini depremdeki yaraların sarılması için bağışladıklaarını da vurguladı.

Ödül töreninden notlar

-Jüri Başkanı Kristen Stewart,”On the Adamant” için Altın Ayı ödülünü açıklarken “Ustaca hazırlanmış, insan ifadesinin hayati gerçekliğinin sinematik kanıtı” ifadesini kullandı.

-En İyi yönetmen ödülüne layık görülen Philippe Garrel, ödülünü usta yönetmen Jean-Luc Godart’a ithaf ederken İranda gerçekleşen devrim hareketini selamlayarak, uzun soluklu olmasını diledi.

-Altın Ayı ödülünü alan Nicolas Philibert ise filmde olduğu gibi insanları da kategori etmeyi yanlış bulduğunu söyleyerek bu sağlık merkezinde bakım desteği alan insanların toplumdan dışlandığını ve bunun çok kötü bir şey olduğunu belirtti.Philibert : “Bu filmin herkesin farklılıklarına rağmen toplumda eşit bir şekilde yaşama hakkı olduğunun bir göstergesi olmasına katkı yapmasını umarım. Sinema da böylesi bir şeydir. Derin duygularla çektiğim bu filmin Berlinale’de ödüllendirilmesinden onur duydum. Herkese teşekkürler.”

-En İyi Oyunucu ödülünü kazanan küçük Sofía Otero gözyaşlarına hakim olamadı, bu ödülü kazandığına inanamadığını ve kendini ileride de sinema yapma konusunda motive ettiğini söyledi.

-Ecounters bölümü en iyi yönetmeni ödülü ve en iyi belgesel ödülü sahibi olan TheEcho filmi yönetmeni Tatiana Huezo belgesel sinemanın direnmenin bir yolu olduğunu söyleyerek Meksikadaki gerici yönetimlere karşı sineması ile direnen tüm Meksikalı yönetmenlere adadı.

Ana Yarışma

Altın Ayı: “Sur l’Adamant” (On the Adamant) – Nicolas Philibert

Jüri Büyük Ödülü: “Roter Himmel” (Afire) – Christian Petzold

Gümüş Ayı Jüri Özel Ödülü: “Mal Viver” (Bad Living) – João Canijo

En iyi yönetmen için Gümüş Ayı: “Le grand chariot” (The Plough) – Philippe Garrel

En iyi oyunculuk için Gümüş Ayı: Sofía Otero-“20.000 especies de abejas”(20,000 Species of Bees)

En iyi yardımcı oyuncu performansı için Gümüş Ayı: Thea Ehrlich – “Bis an s Ende der Nacht” (Till the End of the Night)

En iyi senaryo için Gümüş Ayı: “Musik” (Music) – Angela Schanelec

Üstün sanatsal katkı için Gümüş Ayı: Hélène Louvart – “Disco Boy” (Görüntü yönetimi)

Encounters bölümü

En İyi Film: “Here” – Bas Devos

Jüri Özel Ödülü: “Orlando, ma biographie politique” (Orlando, My Political Biography)-Paul B. Preciado

En İyi Yönetmen: Tatiana Huezo – “El eco” (The Echo)

Generation bölümü

Gençlik jürisi ödülleri

En iyi film için Kristal Ayı: “Adolfo” – Sofia Auza

En iyi kısa film için Kristal Ayı: “Man khod, man ham miraghsam” (And Me, I’m Dancing Too) – Mohammad Valizadegan

Generation 14plus

Grand Prix (Büyük Ödül): “Hummingbirds” – Silvia Del Carmen Castaños

Kısa Film için özel ödül: “Infantaria” (Infantry) – Laís Santos Araújo

Generation Kplus

Çocuk jürisi ödülleri

En iyi film için Kristal Ayı: “Sweet As” – Jub Clerc

En iyi kısa film için Kristal Ayı:“Closing Dynasty” – Lloyd Lee Choi

Uluslararası jüri ödülleri

Grand Prix (Büyük Ödül): “Mimi” (She – Hero) – Mira Fornay

Özel mansiyon: “L’Amour du monde” (Longing for the World) – Jenna Hasse

Kısa film için özel ödül: “Waking Up in Silence” – Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi

Özel mansiyon: “Xiaohui he ta de niu” (Xiaohui and His Cows) – Xinying Lao

Panaroma Seyirci Ödülleri

En İyi Kurmaca Filmler

Birinci: “Sira” – Apolline Traoré

İkinci: “Al Murhaqoon” (The Burdened) – Amr Gamal

Üçüncü: “Sages-femmes” (Midwives) – Léa Fehner

En İyi Belgesel Filmler

Birinci: “Kokomo City” – D. Smith

İkinci: “The Eternal Memory” – Maite Alberdi

Üçüncü: “Au cimetière de la pellicule” (The Cemetery of Cinema)-Thierno Souleymane Diallo

Perspektive Deutsches Kino Ödülleri

Compass-Perspektive ödülü: “Seven Winters in Tehran” – Steffi Niederzoll

Teddy Ödülleri

Kurmaca:“All the Colours of the World Are Between Black and White” - Babatunde Apalowo

En iyi belgesel film: “Orlando, ma biographie politique” (Orlando, My Political Biography) – Paul B. Preciado

Ekümenik Jüri Ödülleri

Yarışma bölümünde en iyi film: “Tótem” – Lila Avilés

Panaroma bölümünde en iyi film: “Sages-femmes” (Midwives) – Léa Fehner

Forum bölümünde en iyi film: “Mon pire ennemi” (My Worst Enemy) – Mehran Tamadon

Mansiyon: “Sur l’Adamant” (On the Adamant) – Nicolas Philibert

Diğer Ödüller

GWFF En İyi İlk Film Ödülü: “Adentro mío estoy bailando” (The Kletzmer Project)-Leandro Koch, Paloma Schahmann

FIPRESCI Eleştirmeler Ödülü: “The Survival of Kindness” – Rolf de Heer

Berlinale Belgesel Ödülü: “El eco” (The Echo) – Tatiana Huezo

Onursal Altın Ayı: Steven Spielberg

Berlinale Kamera Yaşam boyu başarı ödülü: Caroline Champetier