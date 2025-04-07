Alsancak’ta alacak verecek tartışması… Bir tutuklu

Alsancak’ta, dün gece 2 kişi alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı; U.D’nin (E-27) boynunu sıkarak onu ciddi şekilde darp eden ve tasarrufunda kanunsuz olarak bıçak da bulunduran M.A.(E-45) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bir işletmenin araç park yerinde yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada tutuklanan M.A'nın 300 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu da belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.