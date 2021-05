Alsancaklı mezbahadan dertli

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Alsancak’ta Milos Sokak sakinleri belediyenin yaşam alanı içerisindeki mezbahasının yaydığı kokudan bezdi.

Bölgede 138 konutun bulunduğunu ve tüm sakinlerin bu konuda şikayeti olduğunu aktaran bölge sakinleri, bölgedeki insanların böyle yaşamayı hak etmediğini dile getirdi, bu konuda somut bir adım atılması ve mezbahanın taşınması gerektiğini belirtti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise mezbahayı taşımanın şu an için imkansız olduğunu ifade etti.

İskifoğlu: “Bu bölgedeki insanlar bu şekilde yaşamayı hak etmiyor”

Milos Park Home otelinin yöneticilerinden Gökhan İskifoğlu YENİDÜZEN’e konuşarak, okulun da bulunduğunu bölgede, toplam 138 konut olduğunu ve herkesin şikayetinin aynı olduğunu söyledi. Mezbahadan yayılan kötü kokunun yanı sıra, çevre kirliliği yaratıldığını kaydeden İskifoğlu, yetkililerden mezbahanın taşınması konusunda somut bir adım beklediklerini söyledi. İskifoğlu, “Geçmiş dönemde bu mezbaha yapılırken, burada yerleşim yoktu. Zaman içerisinde burası yerleşim yeri oldu. Bu bölgedeki insanlar bu şekilde yaşamayı hak etmiyor. Yetkililere çağrımızdır. Bunun buradan acilen taşınması lazım” dedi.

Ataser: “Orayı şu an için taşıma gibi bir lüksümüz ne yazık ki yok”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise mezbahayı taşımanın şu an için imkansız olduğunu söyledi. Bölge sakinlerinden şikayetlerin arttığını belirten ve bunun farkında olduklarını aktaran Ataser şöyle konuştu: “Bölgedeki mezbaha 50 yıllık bir mezbahadır. Orayı şu an için taşıma gibi bir lüksümüz ne yazık ki yoktur. Gelecekte projelerimiz arasında bu konu var ama pandeminin yarattığı ekonomik çöküntüden dolayı bunu şu an da yapamayız. Ama taşıyamasak da denetimlerimizi sıklaştırdık. Oradaki kötü kokuyu önleyebilmek için sürekli olarak havalandırma ve temizlik çalışmaları yapıyoruz.”