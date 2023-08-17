Almanya'da esrar yasallaşıyor

Almanya'da hükümet, yetişkinlerin eğlence amaçlı kullanım için az miktarda esrar satın alma ve bulundurmasına izin veren yasayı onayladı.

Yasaya göre kişilerin 25 grama kadar esrar bulundurmalarına ve kişisel kullanımları için en fazla üç kenevir bitkisi yetiştirmesine izin verilecek.

Bu dernekler, üyelerine günde en fazla 25 gram ve ayda 50 gram esrar dağıtabilecek. 18 ila 21 yaş arasındaki kişilere ayda en fazla 30 gram verilebilecek.

Dört yıl boyunca denenecek yasayla ilgili konuşan Şansölye Olaf Scholz, yasanın karaborsayı engelleme, tüketicileri katkı maddesi eklenmiş veya toksik maddelerle yapılan esrara karşı korumasını ve uyuşturucuyla ilgili suçları azaltacağını umduğunu belirtti.

Yeni esrar yasası nelere izin veriyor?

Kişiler üzerlerinde 25 grama kadar esrar bulundurabilecek

Kişi başına en fazla üç kenevir bitkisi yetiştirilmesine izin verilecek

Kar amacı gütmeyen "kenevir dernekleri" üyelerine günde en fazla 25 gram ayda en fazla 50 gram uyuşturucu dağıtabilecek

18 ila 21 yaş arasındaki kişilere ayda en fazla 30 gram verilebilecek

Yasa dört yıl boyunca denenecek

18 yaş altına yasak

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach düzenlediği basın toplantısında, "Tüketimi sınırlandırmak ve özellikle çocuklar ile gençler için daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Ancak bunu yaygınlaştırmak istemiyoruz" dedi.

Halihazırda esrar ülkede yasal olarak üretilebiliyor ve sınırlı tıbbi ihtiyaçlar için kullanılabiliyor.

Planın önemli bir ayağının uyuşturucu kullanımının riskleri konusunda farkındalık yaratmaya yönelik bir kampanya olduğunu de sözlerine ekleyen Sağlık Bakanı, 18 yaşından küçükler için esrar bulundurma ve tüketimin yasak olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Çocukların ve gençlerin daha fazla korunacağı ve daha fazla eğitim sağlanacağını da belirten Lauterbach, "Yaptığımız şey aynı zamanda yakalananlara önleyici tedbirler sunmak. Sorunlu tüketim durumunda gençlik daireleri de devreye giriyor ki bu işin peşini bırakmayalım" diye ekledi.

Ancak yasaya karşı şiddetli bir muhalefet var.

Muhalefet partileri yasanın uyuşturucu kullanımını teşvik edeceği ve reşit olmayanları risk altına sokacağı uyarısında bulunurken, bir grup yargıç da yasanın yargı sistemi üzerindeki yükü azaltmak yerine arttıracağını söyledi.

Milletvekilleri tasarıyı 4 Eylül'de yaz tatilinden döndüğünde görüşmeye başlayacak. Oylamanın yıl sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor.