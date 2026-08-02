Alkollü şahıs, ambulansta görevli sağlık çalışanını darp etti

Mağusa'da dün ambulansta görevli bir sağlık çalışanını darp eden alkollü şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay, dün 17.30 sıralarında Mağusa'da meydana geldi. 49 yaşındaki Y.B. (E) bir bahis ofisinde, rahatsızlanan bir şahsı ambulansa hızlı yerleştiremedikleri gerekçesiyle, ambulansta görevli sağlık çalışanlarına küfür etti ve bir sağlık çalışanını omzundan iterek darp etti.

Verilen bilgide söz konusu şahsın o sıralarda 108 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu da belirtildi, polis şahıs hakkında yasal işlem başlattı.