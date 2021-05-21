Girne’de aşırı sürat ve dikkatsizlik kaza getirdi
Girne'de sabahın ilk saatlerinde alkollü araç kullanan 25 yaşındaki Stanley Dennis Okeile (E) SR 830 plakalı aracı ile kaza yaptı. Sürücü kazanın ardından tutuklandı.
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Girne’de meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak, bir evin bahçe duvarına çarptı ve tavanı üzerinde durabildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 02.45’te Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda SR 830 plakalı aracıyla seyrederken yoldan çıkan, refüje ve levhalara çarpan aracın sürücüsü 25 yaşındaki Stanley Dennıs Okelie’nin (E), 230 promil alkollü, süratli ve dikkatsiz olduğu belirlendi.
Araç tavanı üzerinde durdu
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Liman çemberine çarptıktan sonra takla atarak yolun solunda bulunan bir evin bahçe duvarına çarpıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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