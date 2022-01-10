Alkol, kaza: 3 yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Alayköy güzergâhında, meydana gelen kazada 19 yaşındaki Furkan Aydar, 236 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KE 222 plakalı salon araç ile orta refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi. Tavanı üzerinde duran araçta, sürücü Aydar ve yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, aracın çarpıp takla attığı elektik direği de yerinden söküldü.

Kaza, Polis kayıtlarına şöyle yansıdı:

"Trafik Kazası

09.01.2022 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Alayköy’de Güzelyurt Lefkoşa Anayolu üzerinde, KE 222 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru 236 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Furkan AYDAR (E-19), K-MET önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkıp orta refüjde bulunan aydınlatma direğine aracının sol ön kısmı ile çarpıp tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan KE 222 plakalı araç sürücüsü Furkan AYDAR, araçta yolcu olarak bulunan İzzet Reşit DENER (E-32) ve Muratcan HORAN (E-20) kaza mahalline gelen ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir"