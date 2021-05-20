Alithia: “Barikatlar önümüzdeki hafta açılıyor”

Güneyde yayınlanan Alithia Gazetesi iki taraf arasındaki geçişlerin haftaya başlayacağını yazdı.

Alithia, “sınırlı geçişlerin yapılabildiği sürecin sona doğru yaklaştığını” gündeme taşıdı.

Gazete, “Barikatlar Açılıyor… İki Toplumlu Komite: Son Rötuşlar Yarın Atılıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, kapılarda geçerli olacak önlemlere son rötuşları yapmak üzere yarın video-konferans yöntemiyle toplanacağını yazdı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin yarınki görüşmesinden çıkacak önerilerin, açılış kararını vermeleri için Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis’e gönderileceği belirtilen haberde, kapıların hemen veya önümüzdeki hafta başından itibaren açılabileceğine işaret edildi.

Habere göre komitenin Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktu yarın video-konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, derhal yürürlüğe girmesi amacıyla, Kıbrıs’ın kuzey ile güney arasındaki kapılarda ortak önlemlerin uygulanması (standardizasyonu) konusunun ele alınacağını söyledi. Bunun paralelinde kapılarda anlık önlemleri belirleyecek epidemiyolojik göstergelerin –bilimsel kriterlerin uygulanmasını da görüşeceklerini ekledi.

Güney tarafı olarak, bir ay önce bazı öneriler sunduklarını, görüşmek ve sonuca varmak için Kıbrıs Türk tarafının önerilerini beklediklerini anlatan Filaktu, “Bu olduğunda, karar vermeleri için iki tarafın liderlerine gönderilecek ortak bir öneri oluşacak” dedi.

Gazete "edindiği bilgilere" dayanarak, kapıların yeni olgular temelinde işlemesi kararının önümüzdeki hafta uygulamaya girebileceğini yazdı.