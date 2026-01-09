“Alım gücü korunmadan gerçek artış mümkün değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), asgari ücrette yapılan zammın hayat pahalılığı karşısında çalışanları korumadığını belirterek hükümete tepki gösterdi. CTP, alım gücünün sistemli biçimde aşındığını, dar gelirli emekçilerin göz ardı edildiğini belirtti.

CTP açıklamasında, kamu çalışanlarına yüzde 21,66, asgari ücretliye ise yüzde 18,39 oranında artış yapılmasının “kimin gözden çıkarıldığını net şekilde gösterdiği” ifade edildi. Açıklamada “Dar gelirli emekçiler bu hükümetin vicdanında açıkça görmezden gelinmektedir” denildi.

Parti, önceki düzenlemede de emekçiden hak kesintisi yapıldığını hatırlatırken meselenin yalnızca yüzdelik oranlar değil, siyasi tercihler ve sosyal devlet anlayışının “yok edilmesi” olduğunu vurguladı.

Açıklamada, gıda fiyatları, kiralar, eğitim, sağlık, ulaşım ve elektrik giderleri karşısında asgari ücretle geçinmenin imkânsızlaştığı kaydedildi; “Alım gücü korunmayan bir ücret artışı, yoksullaşmanın devamıdır” ifadeleri kullanıldı.

CTP, küçük ve orta ölçekli işletmelere, esnafa ve üreticilere yönelik desteklerin de yetersiz kaldığını belirterek mevcut yaklaşımın işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade etti.

“Asgari ücret sadece hayatta kalmaya değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeye yetmelidir” denilen açıklamada, alım gücü korunmadan ekonomik istikrar ve toplumsal huzurun sağlanamayacağı ifade edildi.

CTP, asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında ezdirilmesine sessiz kalmayacaklarını belirterek “Bu mücadele rakamların değil; yaşamın mücadelesidir” ifadelerine yer verdi.