Ali Al Deek, Merit Royal Diamond’da konser verdi

Arap dünyasının yıldızlarını misafirleriyle buluşturmaya devam eden Merit Royal Diamond Otel, geçtiğimiz Cumartesi, Orta Doğu’nun güçlü seslerinden Ali Al Deek’i bir kez daha sahnesinde ağırladı. Diamond’ın görkemli salonunda bini aşkın hayranı ile bir araya gelen ünlü sanatçı, tam bir Orta Doğu fırtınası estirdi.

Sevilen şarkısı “Sayeen Dayaen” ile sahneye giriş yapan Ali Al Deek, eşsiz sesi ve samimi tavırları ile kendine hayran bıraktı. Arap ülkelerinden kendisini dinlemeye gelen sevenlerini selamlayan Ali Al Deek, “Bu geceyi organize eden Merit Royal Diamond ailesine teşekkür ederim” dedi. Gece boyunca seslendirdiği birbirinden hareketli parçalarıyla misafirlerini doyasıya dans ettiren Ali Al Deek, unutulmayacak bir konsere imza attı. Ünlü sanatçı, yaklaşık iki saatlik programının ardından alkışlar eşliğinde Diamond sahnesinden ayrıldı.