Alevlerin arasına girerek genci kurtardı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen ve bir aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği trafik kazasında, 22 yaşındaki bir genç son anda alevlerin arasından çıkarılarak kurtarıldı.

Kazaya tanıklık eden Süleyman Züğürt, yoldan geçtiği sırada henüz yeni meydana gelen kazayı fark etti. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Züğürt, otomobilini yol kenarına çekerek, alev alma riski taşıyan araca doğru koştu.

Olay sırasında aracın ön bölümü alev almaya başlarken, sürücünün yaralı ve yarı baygın halde ön koltukta sıkıştığı görüldü. Sürücü kapısının açılmaması üzerine önce yolcu kapısından müdahale etmeye çalışan Züğürt, yoğun alevler nedeniyle başarılı olamadı. Sonrasında arka kapıyı açarak yaralı genci ön koltuktan arka bölüme çekti ve araçtan çıkarmayı başardı.

Gencin araçtan çıkarılmasının ardından otomobil kısa süre içerisinde tamamen alevlere teslim oldu. Çevrede bulunanların da yardımıyla yaralı güvenli bir noktaya taşınırken, araçta patlamalar meydana geldi.

Kurtarma sırasında Süleyman Züğürt de çeşitli yaralanmalar yaşadı.

Olay yerinde tesadüfen bulunan stajyer bir doktor, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının babasına da olay yerinden ulaşılarak bilgi verildi.

Yaralı genç ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından ileri tedavi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin verdiği bilgiye göre, ayaklarında ciddi kırıklar ve iç kanama şüphesi bulunan 22 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor. Sağlık durumunun stabil hale gelmesi halinde ameliyata alınması bekleniyor.

Kazaya tanıklık eden aile, olay yerine ambulansın yaklaşık 20-25 dakika sonra ulaştığını, itfaiye ekiplerinin ise aracın tamamen yanmasının ardından bölgeye geldiğini ifade etti.

Süleyman Züğürt'ün eşi tarafından yapılan paylaşımda, eşinin kendi canını hiçe sayarak alevlerin arasına girdiği belirtilirken, kurtarma çalışmalarına destek veren herkese teşekkür edildi ve yaralı genç için dua çağrısında bulunuldu.