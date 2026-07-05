Yangın ve tahliye çalışmaları sürüyor
İskele’de bulunan Noyanlar Riverside Sitesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu.
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İskele'de Long Beach bölgesinde bulunan Rise Apartmanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ardından oluşan yoğun duman nedeniyle yüksek katlı binada mahsur kalan apartman sakinlerinin tahliyesi sürüyor.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, apartmanda mahsur kalanlar polis itfaiyesine ait hidrolik merdivenli araçlarla binadan çıkarılıyor.
Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri de müdahale ederken, olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. Dumandan etkilenen bazı kişiler olay yerinde sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Yangına müdahale ve tahliye çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini bildirdi.
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