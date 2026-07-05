Akansoy’un Geothe Enstitüsü’nde yaptığı konuşma Alithia’da manşet

Alithia Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy’un 24 Haziran’da Goethe Enstitüsü’nde yaptığı Kıbrıs sorunuyla ilgili konuşmasını bugünkü sayısında manşet yaptı.

Akansoy’un konuşmasını iki tam sayfasında aktaran gazete manşetine “Herkesin Kazanacağı Bir Gelecek İçin İsviçre Modeli… Asım Akansoy Alithia Aracılığıyla Kıbrıslı Rumlara Sesleniyor” başlık ve spotlarını attı.

Gazete Akansoy’un “Kıbrıs’ta federal çözüm dayatma değil, yeni yüzyılda en büyük jeopolitik ve ekonomik fırsattır. Politika başkalarını görmezden gelme ya da taraflardan birini mutlak kazanç için gri bölgelere hapsetme sanatı değil. Federal, güçlü ve barışçıl bir Kıbrıs enerjiyi, coğrafyayı ve adaletini bütün tarafların kazanacağı bir küresel refah projesine dönüştürecek.” sözlerini öne çıkardı.