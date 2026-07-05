Ayia Napa'da darp edilen Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

Kıbrıs'ın güneyindeki Ayia Napa'da bir grubun saldırısına uğrayan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk erkeğin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Philenews'in haberine göre, ağır yaralanan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayın dün gece Ayia Napa'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan kişinin önce Mağusa Genel Hastanesi'ne (güney) kaldırıldığı, daha sonra ise durumunun ağırlaşması üzerine Lefkoşa Genel Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı, saldırının koşullarını ve olaya karışan kişileri belirlemek için görgü tanıklarının ifadeleri ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediği ifade edildi. İlk bulguların, saldırının bir grup kişi tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiği aktarıldı.

Haberde, son dönemde Ayia Napa'da yaşanan şiddet olaylarının kamuoyunda endişe yarattığına da dikkat çekildi.