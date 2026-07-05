“Açıklama yapılmaması tedirgin etti”

İstanbul-Ercan seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları uçağının Ercan Havalimanı'na iniş yapamayarak Adana Çukurova Havalimanı'na yönlendirilmesi, yolcular arasında tedirginliğe neden oldu.

Gazeteci Deniz Gürgüze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçağın Ercan semalarında defalarca tur attığını, ancak iniş gerçekleştiremediğini belirterek, yaşanan süreçle ilgili yolculara herhangi bir açıklama yapılmadığını öne sürdü.

Gürgüze, Adana Çukurova Havalimanı'na inişin ardından da yolcuların bilgilendirilmediğini ifade ederek, "Şu an Adana Çukurova Havalimanı'nda onlarca insan açıklama yapılmamasından dolayı tedirgin. Kaptanın da Adana'ya inerken yaptığı anons dillere destan; 'Umarım keyifli bir uçuş geçirdiniz.' Hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.

Yaşanan belirsizliğin özellikle panik atak rahatsızlığı bulunan yolcuları olumsuz etkilediğini belirten Gürgüze, "Ben bir an uçağın düşeceğini düşündüm. Zaten panik atak yaşayan onlarca insan da sağlık sorunu yaşıyor şu an" ifadelerini kullandı.

Gürgüze, Ercan Havalimanı'nda yaşanan durumun yetkililer tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, Türk Hava Yolları'nın konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesini beklediğini kaydetti.