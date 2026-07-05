Erhürman: Süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ayia Napa'da saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türkün sağlık durumu ile olayla ilgili hukuki sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Erhürman, olayın öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile İki Toplumlu Teknik Komite'nin Kıbrıslı Türk üyesinin aileyle, Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyindeki ilgili makamlarla temasa geçtiğini, Polis Genel Müdürlüğü'nün de harekete geçtiğini açıkladı.

Kıbrıs'ın güneyindeki hastanede tedavi gören yaralının durumunun takip edildiğini kaydeden Erhürman, yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Erhürman, açıklamasının sonunda yaralı yurttaşa ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Ayia Napa'da darp edilen Kıbrıslı Türk yoğun bakımda