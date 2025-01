Akdeniz Esintisiyle İki Özgün Lezzet: Enginarlı Kuru Fasulye ve Elma Macunu

Damla KARADAYI-Tuğçe SOYADLI

Kıbrıs mutfağı, Akdeniz’in doğal zenginliklerini ve köklü geleneklerini bir araya getiren eşsiz bir lezzet hazinesidir. Hem sağlıklı hem de özgün tarifleriyle dünya mutfakları arasında özel bir yer edinen bu kültür, geçmişten günümüze taşınan doğal tatlarla doludur. Bu yazıda, Kıbrıs sofralarının en özel tatlarından ikisini keşfe çıkıyoruz: Fasulye ve enginarın benzersiz uyumunu sunan Enginarlı Kuru Fasulye ile doğanın minik armağanlarından hazırlanan ve zarafetiyle öne çıkan Elma Macunu. Her biri, Kıbrıs’ın bereketli topraklarının ve köklü geleneklerinin bir yansıması olan bu tarifler, Akdeniz esintisini sofranıza taşıyacak.

Enginarlı Kuru Fasulye

Kıbrıs mutfağının köklü lezzetleri, hem gelenekselliği hem de doğallığıyla bilinir. Bu zengin mutfağın baş tacı olan bakliyat yemeklerine, bu kez farklı bir dokunuş katıyoruz: Enginarlı kuru fasulye! Kıbrıs’a özgü taze sebzelerin ve Akdeniz esintisinin buluştuğu bu tarif, fasulyenin yumuşak dokusu ile enginarın hafif acımsı, aromatik tadını bir araya getiriyor. Hem besleyici hem de ferahlatıcı olan bu lezzet, Kıbrıs sofralarının sağlık dolu çeşitliliğini yansıtıyor. Şimdi, bu özgün tarifi ve köklerini daha yakından tanıyalım.

Malzemelerim

2 su bardağı kuru fasulye (önceden ıslatılmış)

2 adet enginar kökü

1 büyük boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Limon suyu (servis için)

Su (fasulyeyi pişirmek için yeterli miktarda)

Nasıl Yapıyorum?

Kuru fasulyeleri bir gece önceden bol suya koyup ıslatıyorum. Ertesi gün suyunu süzüp taze suyla haşlıyorum. Yumuşayana kadar pişirip süzüyorum.

Enginar köklerini limonlu suya koyarak kararmalarını önlüyorum. Sonra küp küp doğruyorum.

Geniş bir tencereye zeytinyağını alıyorum. Yemeklik doğradığım soğanı ekleyip şeffaflaşana kadar kavuruyorum.

Enginar köklerini ve haşlanmış fasulyeleri tencereye ekliyorum. Karıştırarak soğanla güzelce harmanlıyorum.

Tuzunu ekliyorum ve üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum.

Yemeği orta ateşte, enginar kökleri ve fasulyeler iyice yumuşayana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum.

Ocaktan aldıktan sonra limon suyuyla tatlandırıp sıcak ya da ılık olarak servis ediyorum.

Elma macunu

Kıbrıs’ın bereketli toprakları ve ılıman iklimi, doğanın bize sunduğu sayısız mucizeye ev sahipliği yapar. İşte bunlardan biri de, görünüşüyle alışılagelmiş elmalardan oldukça farklı olan, fakat tadıyla gönüllere taht kuran "Elma Macunu"dur. Boyu bir metreyi geçmeyen, dallarında ceviz büyüklüğünde sayısız meyve taşıyan bu minik ağaç, Kıbrıs mutfağının nadide tatlarından birine can verir. Henüz olgunlaşmamışken toplanan macun elmaları, eski usul yöntemlerle işlenir ve nefis bir tatlıya dönüşür. Misafirlere sunulan bu lezzet, geçmişten günümüze Kıbrıs sofralarının zarif bir geleneğidir.

Malzemelerim

50 adet Elma

Toz Şeker

Karanfil

Nasıl Yapıyorum?

Her şeyden önce, macun elmalarını erken toplamak gerekiyor. Henüz olgunlaşmadan, sararmadan önce dallarından özenle koparıyorum. Elmaları tek tek soyup ortasındaki çekirdekli kısmı dikkatlice oyuyorum. Bu işlemin ardından elmaları kirece yatırıyorum; bu aşama çok önemli çünkü elmanın diri kalmasını sağlıyor. Yaklaşık altı saat boyunca kireçte bekleyen elmaları çıkarıyorum ve üç kez kaynatıyorum. Her seferinde suyunu değiştirerek kaynatmak, istediğimiz dokuya ulaşmamız için şart. Üçüncü kez kaynattıktan sonra limonlu ve ekşili bir su hazırlıyorum. Elmaları bu suya koyup yaklaşık üç saat dinlendiriyorum. Bu sırada o oyduğum yerlere karanfil yerleştiriyorum; hem görünüm hem de aroma için müthiş bir dokunuş oluyor. Elli elma için bir okka şeker kullanıyorum. Şekerle elmaları bir araya getirip altı saat kadar dinlendiriyorum. Ardından karışımı kısık ateşte kaynatıyorum. Kıvamına geldiğinde biraz daha ekşi su ekleyip bir kez daha kaynatıyorum. Bu son dokunuş, tatlıya benzersiz bir lezzet katıyor. Tatlım soğuduğunda, kavanozlara doldurup saklıyorum. Misafir geldiğinde, bu özel lezzeti ikram etmeyi dört gözle bekliyorum. Her kaşıkta Kıbrıs’ın o eşsiz doğasını ve geleneklerini hissetmek paha biçilemez!