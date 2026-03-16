“Akaryakıtta güney ile aramızda yüzde 50 fark var”

Meclis kürsüsünde konuşan Başbakan Ünal Üstel, dünyada yaşanan savaşların ekonomik dengeleri bozduğunu belirterek, hükümet olarak alınan tedbirlerle halkın bu süreçten daha az etkilenmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Üstel, özellikle akaryakıt fiyatlarının dengede tutulmaya çalışıldığını savunarak, “Güney ile aramızda yüzde 50 civarında bir fark var” dedi.

Pandemi sürecinde dünyada ekonomik dengelerin bozulduğunu ifade eden Üstel, bu sürecin ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail-Filistin ve Gazze’de yaşanan çatışmaların da küresel ekonomiyi etkilediğini söyledi. Üstel, son olarak ABD-İsrail-İran arasında başlayan savaşın da bu tabloyu daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Hükümete geldikleri dönemde dünyadaki gelişmeler nedeniyle ekonomik dengelerde ciddi bozulmalar yaşandığını kaydeden Üstel, bu etkileri halka yansıtmamak için çeşitli tedbirler aldıklarını dile getirdi. Üstel, Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında bazı projelerin de hayata geçirildiğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Üstel, “Dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen yaklaşık iki seneden beridir akaryakıtı dengede tutmaya çalışıyoruz. Bırakın dengede tutmayı, güney ile aramızda da yüzde 50 civarında bir fark var. Bunu hep koruduk, korumaya çalışıyoruz” dedi.

Üstel, alınan önlemlerle hayat pahalılığının etkisini azaltmayı ve belli bir seviyede tutmayı hedeflediklerini belirterek, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.