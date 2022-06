Akaryakıt ve elektrik zamları belediyeleri de vurdu: Mazot ve elektrik faturaları katlandı, Hizmetler durma noktasına geldi

Akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki olağanüstü artış, belediyeleri de zora soktu, ‘hizmetleri aksama noktasına’ getirdi… Giderlerinin 3 katını aştığına işaret eden başkanlar, rutin işleri döndürmede dahi büyük zorluk yaşandığını aktardı

Bazı belediyelerde aylık 69 bin TL olan mazot ücreti, 210 bin TL’ye çıktı, bazılarında ise su temini için kullanılan elektrik ücretleri bir yıl içinde 100 bin TL’den, 400 bin TL’ye yükseldi.

Belediyelerin gider ve gelirleri arasındaki farkta çok büyük bir uçurum olduğuna işaret eden başkanlar, hiç vakit kaybetmeden belediyelerin kendi yerel gelirlerini düzenleyen 51/1995 Belediyeler Yasası’nın güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Fehime ALASYA

Belirsizlik sürüyor…

Yapılmak istenen ‘reformun’ içeriğiyle ilgili çok ciddi belirsizlikler olduğunu anlatan Başkanlar, buna karşın zamanın geçtiğini, yükümlülüklerinin de bu çalışmayı beklemeden sürdüğünü dile getirdi.

Kimi belediyelerde personelin maaş gerilikleri doğdu, kimisinde maaşlar peyderpey ödendi, kimilerinde ise Belediye Başkanlarının aylardır maaş almadığı öğrenildi.

‘Giderler artıyor, devlet katkısı yerinde sayıyor’

‘Temmuzda maaş ödeyemeyiz’

UBP-DP-YDP Hükümeti, yerel yönetimlerle ilgili Haziran ayında yapılması gereken seçimin ertelenerek, 27 Kasım’da yapılması için Meclis’e yasa tasarıyı sundu, belediyelere verilen devlet katkısı ise halen güncellenmedi.

2021’de pandemiden dolayı belediyelere yapılan katkıda hiçbir artış yapılmamış, devlet tarafından belediyelere ‘pandemi katkı sözü’ verilmişti.

Pandemi destekleri de halen ödenmezken, 2022 için öngörülen ve güncelleme bekleyen artış da halen yapılmadı.

Belediye Başkanları bu şartlarda Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak olan hayat pahalılığıyla birlikte hiçbir belediyenin maaş ödeyemeyeceğini vurguladı.

“Kaos yaşanacak”

Günümüzde akaryakıt, elektrik, döviz gibi giderlerle başa çıkamayan belediyeler, önümüzdeki günler için oldukça karamsar…

Belediyelerin halen 2020 Ocak ayındaki devlet katkı payını aldığını anlatan Başkanlar, Temmuz ayında, yeni hayat pahalılığı gündeme geldiği zaman çok ciddi kaos yaşanacağını ifade etti.

Belediye başkanları gelinen son durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi…

BELEDİYE BAŞKANLARI NE SÖYLEDİ?

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Giderlerimiz 3 katı aştı, artık rutin işler bile dönmüyor”

“Özellikle su üretiminde kullandığımız elektrik fiyatlarımız 3 katına çıktı, mazot ise geçen yıldan bu yana beş katına yükseldi. Artık rutin işler bile dönmüyor. Yaptığımız işleri dahi mecburi kıstık. Ne yapalım çöp mü toplamayalım? Çöp toplama sayımızı düşürsek yaz geldi, sıkıntı yaşarız. Her kalemi düşünüyoruz ama çözüm bulamıyoruz. Bir yıl önce 40, 45 bin TL olan mazot giderimiz, 170, 180 bin TL’ye çıktı, 100 bin TL’lik elektrik giderlerimiz 300, 400 bin TL’ye çıktı. Hala 2020 katkı payını kullanıyoruz, hala COVID-19 desteği alamadık, devlet kurumlarının borçları bize ödenmiyor. Artık ekonomik yapımız kalmadı. Yasa geçmediği için hala bu sorunlarla uğraşıyoruz. Bütçe geçti ama hala elimize ulaşmadı, bu günkü artışlarla o bile elimize gelmeden eridi… Şimdi yeniden bu bütçe görüşülecek ama süreç uzuyor, giderek çıkmaza giriyoruz. Devlet eliyle git gide batırılıyoruz.”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Korkunç durumdayız, giderimiz neredeyse üç katına çıktı, gelirler aynı”

“1974’ten beridir belediyeler bu kadar kötü duruma düşürülmedi. Hala 2020 yılı bütçesini kullanıyoruz. Devlet eliyle batırılıyoruz. Borçlarımızı bitiriyoruz ama maaş ödeyemeyecek duruma geldik. Hiçbir artışın geri dönüşünü alamıyoruz. Reform adı altında bizi sıkıştırıp batırmaya çalışıyorlar. Temmuz ayında yeniden hayat pahalılığı olacak, hala COVID-19 desteklerini ve trafik ödemelerini almadık. Korkunç durumdayız. Mazot giderimiz neredeyse üç katına çıktı.

Çaremiz kalmadı. Geçen ay maaşların yarısını ay başı verdim, yarısını ay ortası. Çözüm için bir an önce 51/1995 Belediyeler Yasası’nın bir an önce geçirilmeli.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Göreve geldiğimde mazot 4 TL idi, şimdi 26 TL, giderlerimiz çok arttı, gelirimiz aynı”

“Tadilat bekleyen yasa 10 yıldır yapılmadı, son 4 yıldan bu güne ise döviz ve akaryakıt fiyatları ortada. Göreve geldiğimde mazot 4 TL idi, şimdi 26 TL. Döviz olarak aldığımız ilaçlar, ürünler belimizi büktü. Ama tüm bunlara karşın 2020’den 2021’e geçerken almamız gereken artışları yüzde 1 oranında alabildik. 2021’den 2022’ye geçerken ise hiçbir şey almadık. Sürdürülebilir değiliz, ne olacağını da kestiremiyoruz. Reform çalışmaları ise ayrı dert, tarih belli ama hala içeriğinde netlik yok. Bu da bir belirsizlik. Bir an önce yerel yönetimlerle ilgili sorunlar çözülmeli.”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif:

“Güncel rutin işleri yapmakta ve maaş ödemekte bile zorlanıyoruz, hala 1 TL’ye çöp topluyoruz”

“Aralık ayında aylık verdiğimiz mazot ödemlerini, şu an haftalık veriyoruz. Döviz kuru, mazot derken de gelecek olan para bile önemini yitirdi. 51/1995 Belediyeler Yasası’nın ivedi olarak geçmesi gerek, acilen güncellenip yürürlüğe girmeli. Belediyelerin katkı payı yeniden düzenlenmeli, hayat pahalılığı yansıtılmalı. Yapılacak olan reforma sıkıntı çıkarmayalım diye merkezi hükümet bizi batırmaya çalışıyor. Hala 1 TL’ye çöp topluyoruz, bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Güncel rutin işleri yapmakta ve maaş ödemekte bile zorlanıyoruz. 2020 yılında aldığımız katkı payı ile; personelimin maaşını, yatırımlarını, elektriğimi, mazotumu öder, yatırım da yapardım, bir mahallelik kaldırım taşı alırdım. Şu anki katkı ile sadece personel maaşlarını ödeyemiyorum.”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy:

“Aylık 69 bin TL olan mazot ücretimiz 210 bin TL’ye çıktı”

“Tüm giderlerimiz çok fazla arttı, borcu olan belediyelerin durumu çok kötü. Aylık 69 bin TL olan mazot ücretimiz 210 bin TL’ye çıktı. Araç aksamları, makinist giderleri iki üç katına çıktı. Her şey üç katı arttı. Yasa bir an önce değiştirilmeli. Çöp toplama ücreti 1 TL, bu yasalar günün şartlarına göre düzenlenmeli. Bir an önce yasa güncellenmeli. Gelir ve giderler bir birini tutmalı. Bunlar yapılsa zaten reform kendiliğinden olur. Her sene Ali Cengiz oyunlarıyla bizi ödüyorlar, akabinde zam üstüne zam gelince bu katkının hiçbir faydası kalmaz.”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler:

“ Gider- gelirlerimiz arasındaki fark çok büyük bir uçurum oldu”

“Acilen belediyeler yasası geçmeli ve devlet katkısı artmalı. 4 yıldır görevdeyim, hala sağlık, temizlik ücretleri aynı, 1 TL ile çöp toplanıyor, bir an önce bu yasa çok ivedi olarak geçmeli. Bu yapı sürdürülemez. Biz hala 2021 yılının katkı payını alıyoruz, bu kayda değer bir katkı payı değil. 2022 bütçesi Bakanlar Kurulu’nda geçti, Resmi Gazetede yayımlanacak. Personel maaşları inanılmaz arttı, gelirler aynı. Gider- gelirlerimiz arasındaki fark çok büyük bir uçurum oldu.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Sadece güncel işleri döndürebilsek kendimizi başarılı sayacağız, şartlar bizi buna sürükledi”

“Tüm belediyelerin sıkıntısı büyük ve her geçen gün hayat pahalılığıyla artıyor, vatandaşın alım gücü düşüyor, aidatlarımızı toplayamıyoruz.

Mazot ücretleri, araç parçaları, personel giderleri arttı, gelirlerimiz daha da azaldı diyebiliriz. Gelirlerimizi arttıracak hiçbir durumumuz yok. Bizi büyük sıkıntılar bekliyor. Gider ve gelirlerimiz arasında çok büyük fark oluştu. Borçlu değiliz bu bizim avantajımıza oldu. Kemer sıkarak personel maaşı çıksın, çöp toplayalım, su verelim diye çabalıyoruz, ayakta kalmak için mücadele veriyoruz. Artık yeni proje gibi işler yapmamız mümkün değil. Sadece güncel işleri döndürebilsek kendimizi başarılı sayacağız, şartlar bizi buna sürükledi. Bir an önce Belediyeler reformu olmalı, gelirlerimiz de yetkilerimiz de artmalı. Bu şekilde yapıyla devam edemeyiz. Bu reform güçleri birleştirmek anlamında bize büyük fayda sağlayacak görüşündeyim.”