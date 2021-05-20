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AİK trafo merkezinde patlama, 2 yaralı

AİK trafo merkezinde patlama, 2 yaralı

Güneydeki Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun Latsia’daki trafo merkezinde patlama meydana geldi, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Güneydeki Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun (AİK) Latsia’daki trafo merkezinde patlama meydana geldi, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Güneydeki  haber kaynaklarına göre, ilk bilgiler, patlamanın saat 11.00 sularında meydana geldiği yönünde.

Patlama sonucu yangın çıktığı, kıyafetleri tutuşan iki personelin yangını kendi imkânlarıyla söndürdüğü,  Lefkoşa  Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

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