AİK trafo merkezinde patlama, 2 yaralı
Güneydeki Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun Latsia’daki trafo merkezinde patlama meydana geldi, iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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Güneydeki Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun (AİK) Latsia’daki trafo merkezinde patlama meydana geldi, iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Güneydeki haber kaynaklarına göre, ilk bilgiler, patlamanın saat 11.00 sularında meydana geldiği yönünde.
Patlama sonucu yangın çıktığı, kıyafetleri tutuşan iki personelin yangını kendi imkânlarıyla söndürdüğü, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak solunum cihazına bağlandığı belirtildi.
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