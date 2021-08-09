"AİHM aşı zorunluluğunun demokratik toplumda gerekli olduğu kararı verdi"

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 8 Nisan 2021’de emsal olabilecek bir karar vererek “aşı zorunluluğunun demokratik bir toplumda gerekli olduğu sonucuna vardığını” belirtti.

Yazılı bir açıklama yaparak “Demokratik bir ülkede aşı zorunluluğu kişisel hakları ihlal eder mi?” sorusuna yanıt arayan Emine Dizdarlı, alınan kararın detaylarını paylaştı.

Dizdarlı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, “zorunlu aşılamanın demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını değerlendirirken Devletin takdir marjı ve hakkının geniş olduğu sonucuna vardığını ifade etti. Dizdarlı alınan kararı anlatırken “Özellikle çocukluk çağı aşılama yükümlülüğünün hassas niteliği, toplumsal dayanışmanın değerini, yükümlülüğünün amacının toplumun tüm üyelerinin bilhassa da belirli hastalıklara karşı savunmasız olan ve nüfusun geri kalanının aşı şeklinde asgari bir risk üstlenmesi istenenlerin sağlığını korumak olduğu hususlarını dikkate almıştır” ifadelerini kullandı.



İşte Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'nın açıklaması: