Ahmet Tokatlıoğlu mahkemede
Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, sahte evrak düzenlediği gerekçesiyle tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi'ne getirildi.
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Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, sahte evrak düzenlediği gerekçesiyle tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne getirildi.
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Tokatlıoğlu, işlemlerinin ardından Girne Kaza Mahkemesi’ne getirildi.
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