Ağıla izinsiz girdiği gerekçesiyle ciddi şekilde darp edildi

Haspolat ağıllar bölgesinde İsmail Bilir’in mandırasına giren Nacit Yavuz’u ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, M.M., R.M., A.A., H.S.A. ve M.C.D. isimli zanlıların “Vahim Zarar, Ciddi Darp” suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Salı günü saat 00.10 raddelerinde Haspolat ağıllar bölgesinde İsmail Bilir’in mandırasına girdiği gerekçesi ile Nacit Yavuz’u ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Zanlıların olayın ardından tutuklandığını belirten polis, M.M., A.A. ve M.C.D. isimli zanlıların gönüllü ifade vererek, Yavuz’u darp ettiklerini itiraf ettiklerini ancak burnunu kimin kırdığını bilmediklerini söyledi.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, 16 yaşındaki 2 zanlının annelerinin 10 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç, diğer zanlıların ise 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2’er kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar serbest kaldı.