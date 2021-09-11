Ağaca çarpan araç alev alev yandı

Alayköy yolu üzerinde, bugün saat 14:30 sıralarında, 25 yaşındaki Sevim Aygüner, yönetimindeki FF 799 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak ağaca çarptı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevim Aygüner ile araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Fidan Aygüner ve 1 buçuk yaşındaki Mahmut Efe Göçer kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, meydana gelen yangın sonucu 3 adet selvi ağacı ve yol kenarındaki kutu otlar yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.