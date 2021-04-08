Ada’daki Akdeniz foku nüfusunda artış

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, son yıllarda uygulanan önlemlerden dolayı tükenmekte olan Akdeniz foku nüfusunda ada çevresinde artış kaydedildiğini söyledi.

Baf’a gerçekleştiği ziyareti sırasında açıklamada bulunan Kadis, Baf bölgesindeki deniz mağarasındaki Akdeniz foku sayısının 19’a ulaştığını; bunun bu güne kadar en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Bakan, Akdeniz fokunun korunması konusunda uygulanan önlemleri başarılı olarak niteledi ve söz konusu önlemlerden dolayı fok nüfusunda artış görüldüğünü söyledi.

Tükenmekte olan türlerin korunmasına yardımcı olmak amacıyla Kıbrıs'ı ziyaret eden uzmanların tavsiyelerde bulunduklarını ifade eden Bakan, fokları korumak için genel bir plan hazırlandığını söyledi.

Kıbrıslı Rum Bakan, Akdeniz fokunun nüfusunda artış sağlanmaya devam edileceğini diledi.

Kaynak KHA/CNA