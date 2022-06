Ada genelindeki 21 örgütten yangına karşı ortak dayanışma

Birlikte_Mazi grubu öncülüğünde ve Lefkoşa Gençlik Derneği katkılarıyla ortak bir çatı altında buluşan iki toplumdan 21 örgüt, Mersinilik/ Flamoudi köyü çevresinde çıkan yangın sonrası zarar gören ekolojik sistemin yeniden toparlanması adına yardım kampanyası başlattı.

YENİDÜZEN’e kampanyayla ilgili bilgi veren Birlikte_Mazi grubundan Berk Tansel, yangından zarar gören ekolojik sistemin rehabilite edilebilmesi adına Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyinden toplamda 21 örgütün dayanışma içerisine girdiğini, kampanya kapsamında elde edilecek fonla ilk olarak çevre örgütleriyle birlikte çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tansel, beklenenden fazla oranda fon toplamayı başarmaları halinde, yangından etkilenen insanları desteklemek adına fazla fonun dağıtımını koordine etmeyi planladıklarını belirterek, fonların nereye dağıtılacağı konusunda yüzde 100 şeffaflık sağlayacaklarını da vurguladı.

2 bin Euro’luk bağış hedefleyen kampanya kapsamında, 2 günde bin 60 Euro şimdiden toplandı.

Bağış sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kampanyaya destek veren 21 örgüt ve grup şöyle:

1. Famagusta Avenue Garage

2. Cypriot Chaos

3. Birlikte_mazi

4. Love our Cyprus

5. Unite Cyprus Now

6. The Cypriot Story

7. Queer Collective Cyprus

8. Avli

9. Bicommunal network CYP youth

10. HADE

11. Louroujina Memes

12. Angoni Cyprus

13. All in Cyprus

14. Cypriotess_in_distress

15. Youth Community Club (YCC)

16. Green Mahalla

17. Vicinus

18. Bubble Out

19. EU Cypriot Students (EUCS)

20. Queer Cyprus

21. GD4C - Green Deal for Cyprus