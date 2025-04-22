“Açıklama doğru çevrilmedi, haberde nefret söylemleri var”

Medya Etik Kurulu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 20 Nisan 2025 tarihinde güneydeki basın özetlerinde Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya mesajının, doğru bir şekilde çevrilmediğini ve bu durumun ciddi etik sorunlar doğurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, çevirideki hata nedeniyle orijinal metinde yer alan “işgalci” ifadesinin bağlam dışı, genelleştirilmiş bir anlatımla değiştirildiği ve bu durumun manipülasyon ile nefret söylemlerini beslediği belirtildi. Kurul, haberin geniş medya organlarında yaygın şekilde kullanıldığını ancak herhangi bir düzeltmenin yapılmamasını “önemli bir etik ihlal” olarak değerlendirdi.

Kurul, özellikle çok dilli ve çatışma ortamlarının yaşandığı bölgelerde, haber çevirilerinde etik ve dilsel hassasiyetlerin gözetilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Etik habercilik için; kaynağın güvenilirliğinin sorgulanması, farklı kaynaklarla karşılaştırma yapılması, deyim ve mecazların doğrudan çevrilmemesi, tarafsız bir dilin tercih edilmesi, terminolojiye sadık kalınması ve nefret söylemlerinin yeniden üretilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca orijinal ifadelere tırnak içinde yer verilmesi ve gerekirse dipnotla açıklama yapılmasının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Kurul, haber ajanslarının bu tür durumlarda düzeltme yayımlamasının, yanlış bilgilerin yayılmasını önleyeceğini belirtti.

Medya Etik Kurulu, kamusal yayıncılığın taşıdığı sorumluluğa işaret ederek, benzer hataların önüne geçilmesi adına medya kuruluşlarını daha dikkatli ve şeffaf davranmaya çağırdı. üstlenen Türk Ajansı Kıbrıs’ı, söz konusu haberle ilgili kendi düzeltmesini yayımlamaya çağırıyoruz.